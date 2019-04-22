Нацбанк Украины после выборов снизил курс гривны

Нацбанк Украины немного понизил курс гривны на следующий день, после второго тура выборов президента Украины, установив официальный курс доллара на 22 апреля на уровне 26,85 гривны против 26,83 гривны на 19 апреля, сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Нацбанк также установил официальный курс евро на 22 апреля на уровне 30,21 гривны против 30,19 гривны на 19 апреля.