Биржи Китая закрылись в минусе на внутренних новостях

Биржи Китая завершили торги понедельника в минусе на фоне заявлений властей страны, рынки Южной Кореи и Японии выросли, а торги на площадках Гонконга и Австралии не проводились в связи с пасхальными выходными, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,08%, до 3215,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1751,91 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,13% — до 2216,65 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,58%, достигнув 22217,9 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии оставались закрытыми в понедельник в связи с пасхальными выходными. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% — до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 6259,8 пункта.

В минувшую пятницу политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) провело заседание, посвященное анализу текущей экономической ситуации.

Как сообщили китайские СМИ, власти КНР отметили, что будут продолжать поддерживать экономику страны, которая по-прежнему сталкивается с давлением и трудностями, хотя рост в первом квартале был выше прогноза. При этом власти отметили, что попытаются найти баланс между стабилизацией экономического роста, продвижением реформ и контролем над рисками. Это вызвало на рынке опасения относительно того, что власти второй по величине мировой экономики могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.

Поддержку японскому рынку акций при этом оказал стабильный курс иены к доллару.

"Инвесторы приветствуют стабильный валютный курс. Текущее значение курса иены к доллару является благоприятным для экспортеров страны", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Курс доллара к иене составляет 111,9 иены против 111,91 иены за доллар на предыдущих торгах.