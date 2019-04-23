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Доллар нащупает дно и выйдет в лидеры во втором квартале 

Российская Газета 5 часов назад
Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
— Безудержный рост высокодоходных и рисковых активов, наблюдающийся с начала года, очевидно, близок к завершению. Более того, он может быстро смениться ощутимой нисходящей коррекцией, вызванной массовой фиксацией прибыли по ранее открытым сделкам и масштабным восстановлением доллара.
Поводов для фиксации прибыли может быть достаточно много: например, провал американо-китайских переговоров и возобновление торговых войн, снижение объема или, даже, приостановка массивных вливаний средств в экономику со стороны китайских властей на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики, изменение риторики ФРС США на более жесткую.
Да и чисто технические факторы сбрасывать со счетов не следует. Например, котировки почти всех высокодоходных и рисковых активов достигли зон перекупленности и приближаются к мощным уровням сопротивления. А рост цен на нефть, который всегда поддерживает рубль, похоже, достиг предела, за которым дорогая нефть начинает тормозить экономический рост и способствует приближению коррекции.
Кроме того, загадочная фраза Трампа о том, что ФРС США является убийцей фондового рынка, сказанная на фоне достаточно неплохих показателей американской экономики, заставляет задуматься о том, что скорая коррекция вызовет обрушение всех высокодоходных и рисковых активов и массовый отток капитала с развивающихся рынков. Это, естественно, подкосит наш рубль.
Между тем доллар пытается восстанавливаться. Помимо фиксации прибыли по коротким сделкам и общей перепроданности, "американца" поддерживает тот факт, что самый негативный сценарий для него уже реализовался: ФРС отказался от повышения ставки в этом году. Так что дальше ситуация, очевидно, будет развиваться в пользу американской валюты. Кстати, на момент написания настоящего прогноза индекс доллара DXY уже вплотную приблизился к важной отметке 97, что уже недалеко от годовых максимумов, и его значение составляло 96.998.
Следует иметь в виду, что многие временные факторы, поддерживающие нашу национальную валюту с начала года, уже "выдохлись", и их влияние ослабевает. Кроме того, налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает рубль, уже почти закончился. А май, как правило, для рубля не самый благоприятный месяц.
А пока валютная пара доллар/рубль пытается "щупать" годовые минимумы в районе 63.60 рубля за доллар. Но преодолеть эту мощную поддержку рублю будет очень непросто. Хотя бы из-за того, что все субъекты нашей экономической жизни, кроме импортеров и населения, не заинтересованы в высоком курсе национальной валюты. И наш ЦБ вполне может на ближайшем заседании, 26 апреля, понизить ставку, что, естественно, ударит по рублю. Так что на майские праздники, возможно, поедем с дорогой валютой.
На этой неделе можно ожидать продолжения попыток роста рубля, но ближе к ее концу, возможна стабилизация доллара и, даже, некоторый откат. В то же время отечественной валюте будет очень сложно преодолеть мощные уровни поддержки по паре доллар/рубль, расположенные в районе 63,60-63,70.
Курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 63,80-64 и 71.70-72.05 соответственно.
После окончания апрельского налогового периода в РФ и отскока от поддержки в диапазоне 63,60-63,70 рублей за доллар видится целесообразной тотальная покупка "американца". Причем, выше отметки в 66 рублей за доллар позицию на покупку можно будет смело усиливать.
Валюты-неудачники этого года
Что касается главного неудачника среди основных валют в первом квартале текущего года, то им, безусловно, стал американский доллар. Главной причиной его слабости стал отказ ФРС США от ужесточения денежно-кредитной политики в этом году.
Главным же лидером стал доллар Австралии, который выиграл как от общего ослабления доллара США, так и от безудержного роста аппетита участников рынка к риску. Ралли на рынке сырьевых товаров также поддержало "австралийца", поскольку Зеленый континент является главным поставщиком сырья в Поднебесную.
Если же говорить о возможных главных неудачниках и лидерах во втором квартале, то здесь картина прямо противоположная. Доллар США будет восстанавливаться после падения в предыдущем квартале, а курсы австралийского и новозеландского долларов могут ощутимо снизиться (до отметок 0.7000 и 0.6500 за доллар США соответственно). Причины: фиксация прибыли, коррекционное снижение на мировых фондовых площадках и возможный провал американо-китайских торговых переговоров.
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Рынки , Видео , ФРС , Центральный банк России , "Российская газета"
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