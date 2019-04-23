Биржи АТР в основном снижаются на новостях из Китая

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне опасений относительно того, что власти Китая могут ограничить поддержку экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 3203,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,87%, до 1736,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,05% — до 29946,15 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,01%, до 2216,89 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,01% — до 22215,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,75% — до 6306,6 пунктов.

Китайские рынки снижаются второй день подряд после пятничных заявлений властей страны. В минувшую пятницу политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) провело заседание, посвященное анализу текущей экономической ситуации. Как сообщили китайские СМИ, власти КНР отметили, что наряду с продолжением поддержки экономики они попытаются найти баланс между стабилизацией экономического роста, продвижением реформ и контролем над рисками. Это вызвало на рынке опасения относительно того, что власти второй по величине мировой экономики могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.

Главный инвестиционный стратег LGT Bank Asia Стефан Хофер (Stefan Hofer,) сказал агентству Рейтер, что коррекция на рынке является вполне закономерной, потому что китайские "голубые фишки" подорожали в этом году на 30% на фоне надежд на дополнительную поддержку экономики КНР властями, а также в ожидании завершения торговой войны США и Китая.