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Нацбанк Украины на второй день после выборов укрепил курс гривны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нацбанк Украины укрепил курс гривны на второй день после второго тура выборов президента страны, свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.
Украинский регулятор установил официальный курс доллара на 23 апреля на уровне 26,77 гривны против 26,85 гривны на 22 апреля. Официальный курс евро установлен на уровне 30,12 гривны против 30,21 гривны на 22 апреля.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение.
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