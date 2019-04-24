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Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм + ещё 1 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду в основном снижаются в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.47 мск GDR "Роснефти" снижались в стоимости на 0,68%, до 6,88 доллара, "Лукойла" — на 0,77%, до 89,7 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 187,55 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,1%, до 5,03 доллара, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 28,1 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,74%, до 1,14 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 14,97 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,73%, до 19,28 доллара.
Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,01%, до 22,5 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,65%, до 16,18 доллара, НЛМК — дорожали на 0,41%, до 26,79 доллара.
Цена расписок "Магнита" уменьшалась на 1,4%, до 14,48 доллара, "Ленты" — росла на 0,01%, до 3,56 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,75% — до 2,79 доллара.
Прайм: последние новости
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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