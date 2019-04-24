Бумаги российских компаний в среду в основном снижаются в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.47 мск GDR "Роснефти" снижались в стоимости на 0,68%, до 6,88 доллара, "Лукойла" — на 0,77%, до 89,7 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 187,55 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,1%, до 5,03 доллара, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 28,1 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,74%, до 1,14 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 14,97 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,73%, до 19,28 доллара.
Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,01%, до 22,5 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,65%, до 16,18 доллара, НЛМК — дорожали на 0,41%, до 26,79 доллара.
Цена расписок "Магнита" уменьшалась на 1,4%, до 14,48 доллара, "Ленты" — росла на 0,01%, до 3,56 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,75% — до 2,79 доллара.