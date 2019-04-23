Биткоин продолжает дорожать, преодолев отметку в $5,5 тыс.

Биткоин во вторник утром растет примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.14 мск биткоин дорожал на 4,87%, до 5,557 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,94%, до 5,505 тысячи долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 19 ноября 2018 года превысила отметку в 5,5 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 3,08%, до 175,34 доллара, Ripple — на 0,05%, до 0,3261 доллара, Litecoin — на 3,15%, до 78,58 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 184,529 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 53,2% всего рынка криптовалют.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов указал РИА Новости, что рост цены биткоина связан с возвращением интереса инвесторов.

"После минимумов прошлого года рынок перешёл к росту. Цена выросла очень сильно (+72%), поэтому последние три недели шла консолидация, пауза в восходящем движении… На рынок приходят новые деньги, и они толкают цены вверх", — сообщил он.

"Кроме того идет постепенное развитие технологий вокруг криптовалют. Новые участники появляются, начинаются новые проекты, то есть экосистема развивается", — добавил эксперт.