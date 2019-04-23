Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.72
$
63.95
71.67
71.95
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.95
72.64
Индексы и котировки Brent
74.11
+0.09 Золото
1272.67
–0.03 РТС
1279.48
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.04
1.1246
–0.0017
08.04
1.1264
19.04
09.04
28.03

Биткоин продолжает дорожать, преодолев отметку в $5,5 тыс. 

Прайм + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Биткоин во вторник утром растет примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.14 мск биткоин дорожал на 4,87%, до 5,557 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,94%, до 5,505 тысячи долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 19 ноября 2018 года превысила отметку в 5,5 тысячи долларов.
Другие популярные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 3,08%, до 175,34 доллара, Ripple — на 0,05%, до 0,3261 доллара, Litecoin — на 3,15%, до 78,58 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 184,529 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 53,2% всего рынка криптовалют.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов указал РИА Новости, что рост цены биткоина связан с возвращением интереса инвесторов.
"После минимумов прошлого года рынок перешёл к росту. Цена выросла очень сильно (+72%), поэтому последние три недели шла консолидация, пауза в восходящем движении… На рынок приходят новые деньги, и они толкают цены вверх", — сообщил он.
"Кроме того идет постепенное развитие технологий вокруг криптовалют. Новые участники появляются, начинаются новые проекты, то есть экосистема развивается", — добавил эксперт.
"В целом, у биткоина хорошие перспективы, ликвидности много, количество участников рынка растёт. Такие эпизодические всплески активности подтверждают долгосрочную тенденцию к росту", — отметил, в свою очередь, президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Прайм: последние новости
Официальный курс доллара на вторник снизился до 63,79 рубля Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из КНР и в ожидании отчетностей компаний Курс доллара слегка снижается в ожидании статистики рынка недвижимости США
Комментарии
Рынки , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба спорного российского мегапроекта2
Крым отрубили от российского электричества140
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы69
В России появится новый стандарт качества продуктов2
Белоруссия нашла замену российской нефти218
Видео
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Дебаты не спасли: почему падает гривна
Экономика Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение