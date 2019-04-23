Акции ВТБ на Московской бирже снизились на новостях о дивидендах

Акции банка ВТБ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 1% на новостях о дивидендах. Как свидетельствуют данные торгов, акции банка снижались на 1,1%, до 0,0354 рубля за бумагу, при этом до сообщения о дивидендах акции ВТБ росли в пределах 0,3%.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2018 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 178,8 млрд рубля, что на 49% больше, чем за 2017 год.

Силуанов также отметил, что в новой стратегией развития ВТБ предусматривается, что к практике выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО банк вернется по итогам 2019 года.