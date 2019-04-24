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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 24 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля.
Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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