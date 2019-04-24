Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 24 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.