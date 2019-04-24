Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 21 копейку, курс евро понизился на 3 копейки

Банк России установил официальные курсы валют на 25 апреля.

Курс доллара вырос на 20,93 копейки, составив 63,9798 рубля (63,7705 рубля на 24 апреля). Курс евро снижен на 3,03 копейки до 71,715 рубля (с 71,7453 рубля на 24 апреля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,13 рубля (минус почти 45 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,86 рубля (минус почти 37 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,84—64,15 рубля за доллар и 71,56—71,88 рубля за евро.