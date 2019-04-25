Курс доллара: ЦБ повысил на 26 апреля курс доллара до 64,68 рубля

Банк России установил на 26 апреля официальный курс доллара на уровне 64,6794 рубля, что на 69,96 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 39,61 копейки, до 72,1111 рубля.