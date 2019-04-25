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Курс доллара: ЦБ повысил на 26 апреля курс доллара до 64,68 рубля 

ТАСС + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил на 26 апреля официальный курс доллара на уровне 64,6794 рубля, что на 69,96 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 39,61 копейки, до 72,1111 рубля.
ТАСС: последние новости
Курс доллара вырос до 64,48 рубля Цена нефти Brent превысила $75 Курс евро опустился до 71,62 рубля
Рынки , Евро , Доллар
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