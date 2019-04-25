Биржи АТР в основном снижаются на опасениях за мировую экономику

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне опасений за состояние мировой экономики, обострившихся после слабых статданных из Южной Кореи и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71% — до 3178,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1731,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,07% — до 29786,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2195,09 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,5% — до 22310,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,99%, до 6382,1 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывает слабая статистика как в регионе, так и за рубежом. В частности, согласно официальным данным из Южной Кореи, ВВП страны в первом квартале вырос на 1,8% в годовом исчислении и сократился на 0,3% — в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,5% и 0,3% соответственно.

Дополнительным негативным фактором для настроений инвесторов стала статистика из Германии, опубликованная в среду о том, что индекс делового климата в Германии исследовательского института IFO в апреле опустился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста индекса до 99,9 пункта.

Руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Франс Пресс, что экономические показатели в Европе остаются слабыми, несмотря на то, что мировые центробанки оказывают поддержку экономики своих стран.