Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,04% — до 2577,93 пункта, РТС опустился на 0,37% и составил 1259,27 пункта. Такие данные передает ТАСС.