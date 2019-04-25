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Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
27 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,04% — до 2577,93 пункта, РТС опустился на 0,37% и составил 1259,27 пункта. Такие данные передает ТАСС.
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ИТАР-ТАСС
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