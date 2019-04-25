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Биржи Китая закрылись падением на 2-3% на внутренних новостях 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржи Китая завершили торги четверга резким снижением на опасениях относительно того, что власти страны могут ограничить поддержку ее экономики, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,43%, до 3123,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,41%, до 1688,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,86% и составил 29549,8 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,48%, до 2190,5 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,48%, до 22307,58 пунктов. Торги на бирже Австралии не проводились в связи с национальным праздником. Австралийский S&P/ASX 200 в среду вырос на 0,99%, до отметки в 6382,1 пункта.
В центре внимания инвесторов в Китае оказались заявления вице-главы Народного банка Китая Лю Гоцяна (Liu Guoqiang), который сказал, что центральный банк не намерен ни ужесточать, ни ослаблять монетарную политику. Он также сказал, что использование регулятором таких инструментов управления денежными средствами, как операции РЕПО и среднесрочные кредиты, не означают изменений в денежно-кредитной политике. На фоне этих заявлений трейдеры опасаются, что власти Китая могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.
"Вероятно, падение (на рынках — ред.) произошло из-за изменений в ожиданиях направления денежно-кредитной политики китайского центробанка. Оно также связано с тем, что инвесторы фиксируют прибыль после того, как рынок рос", — сказал агентству Рейтер аналитик Haitong Securities Чжан Ци (Zhang Qi).
Участники торгов также обратили внимание на то, что Банк Японии ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. В то же время японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода времени. При этом регулятор впервые назвал конкретный период для сохранения мягкой монетарной политики — Банк Японии намерен сохранять низкие ставки, по меньшей мере, до весны 2020 года.
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Комментарии
Рынки , Центральный банк России , Reuters
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