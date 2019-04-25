Биржи Китая закрылись падением на 2-3% на внутренних новостях

Биржи Китая завершили торги четверга резким снижением на опасениях относительно того, что власти страны могут ограничить поддержку ее экономики, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,43%, до 3123,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,41%, до 1688,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,86% и составил 29549,8 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,48%, до 2190,5 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,48%, до 22307,58 пунктов. Торги на бирже Австралии не проводились в связи с национальным праздником. Австралийский S&P/ASX 200 в среду вырос на 0,99%, до отметки в 6382,1 пункта.

В центре внимания инвесторов в Китае оказались заявления вице-главы Народного банка Китая Лю Гоцяна (Liu Guoqiang), который сказал, что центральный банк не намерен ни ужесточать, ни ослаблять монетарную политику. Он также сказал, что использование регулятором таких инструментов управления денежными средствами, как операции РЕПО и среднесрочные кредиты, не означают изменений в денежно-кредитной политике. На фоне этих заявлений трейдеры опасаются, что власти Китая могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.

"Вероятно, падение (на рынках — ред.) произошло из-за изменений в ожиданиях направления денежно-кредитной политики китайского центробанка. Оно также связано с тем, что инвесторы фиксируют прибыль после того, как рынок рос", — сказал агентству Рейтер аналитик Haitong Securities Чжан Ци (Zhang Qi).