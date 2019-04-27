Рубль отскочил вниз от максимумов, опять геополитика?

Курс рубля на завершающейся рабочей неделе резко развернулся вниз после обновления локальных максимумов. Так, курсы приближались к отметкам 63,66 рубля за доллар (минимуму текущего года, установленного в марте) и 71,4 рубля за евро (минимуму с апреля прошлого года). Однако к завершению недели они вернулись в район 65 рублей и выше 72 рублей, соответственно.

Дорожающая нефть (выше 75 долларов за баррель сорта Brent) к максимумам с октября прошлого года отошла на второй план на фоне снижения аппетита к риску среди глобальных инвесторов. Рост геополитических рисков на фоне решения российских властей упростить процедуру выдачи паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР добавил давления на рубль.

В результате, доллар к вечеру пятницы повышался за неделю на 80 копеек до 64,85 рубля, евро –на 30 копеек до 72,35 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent поднялась до уровня 4,65 тысячи, хотя на неделе превышала отметку 4,85 тысячи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ ВНИЗ

Курс рубля против основных резервных валют в начале недели продолжил расти после тогда еще неуверенных попыток коррекции. Импульс росту был задан скачком рынка нефти более чем на 2% после длинных выходных на Западе, образовавшихся из-за празднования католической Пасхи.

Главным фактором, который резко подтолкнул вверх стоимость "черного золота", стали подтвержденные позднее Трампом сообщения газеты Washington Post о том, что власти США объявят о прекращении со 2 мая действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из "ядерного" договора с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Штаты установили временные исключения, то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Подготовка к пику налогового периода апреля, пришедшегося на эту неделю, также повышала спрос на рубли и вела к продажам валюты в рамках аккумулирования экспортерами рублевой ликвидности для уплаты обязательных платежей в бюджет, отмечают трейдеры.

Однако уже с середины недели рубль пошел вниз в рамках коррекции. Коррекционный фон для рубля создавала приостановка роста рынка нефти. Давление пришло от очередной порции статистики. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, выросли на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 460,6 миллиона баррелей, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов лишь на 1,3 миллиона баррелей, до 456,5 миллиона.

Кроме того, добыча нефти в США составляет теперь 12,2 миллиона баррелей в день (близко к историческому максимуму), увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с данными неделей ранее. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 500 тысяч баррелей — до 44,9 миллиона.

Иностранные фондовые рынки также демонстрировали в среду неуверенную динамику, что свидетельствовало о падении аппетита к риску на глобальных рынках, в том числе и по отношению к рублевым активам и собственно, рублю.

При этом даже пик налогового периода апреля, пришедшийся на 25 апреля, не увеличил продаж экспортерами валюты, что могло бы поддержать курс рубля.

Давление на российские активы продолжит оказывать усиление напряженности на геополитическом фоне. Россия упростила процедуру получения российского гражданства для лиц, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что может активизировать санкционную риторику. В этой связи тревожными стали новости о том, что на 1 мая в комитетах палаты представителей и сената США назначены слушания по вопросам, связанным с Россией.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в сохраняющемся коррекционном снижении, которое поддержала и коррекция вниз рынка нефти. Проблемы с транспортировкой загрязненной российской нефти по нефтепроводу "Дружба" помогли котировкам "черного золота" обновить многомесячные максимумы, однако опасения по поводу возможного отхода ОПЕК+ от сокращения добычи и даже ее наращивания толкнули нефть вниз.

Между тем, Минфин РФ в прошлую среду разместил ОФЗ двух серий на 59 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 131,2 миллиарда рублей.

Безусловно, на фоне коррекции аппетита к риску спрос на рублевый долг несколько ослабел, однако Минфин продолжает размещать рублевый долг, перевыполняя планы по заимствованиям.

При этом для инвесторов есть основания для игры на повышение котировок ОФЗ и соответственно — курса рубля. ЦБ РФ конкретизировал сигнал по снижению ключевой ставки в 2019 году: регулятор допускает ее уменьшение во втором-третьем кварталах.

Между тем, длинные майские выходные в РФ и неопределенность геополитического фона в условиях завершения пака налогового периода может пока оставить рубль под давлением.