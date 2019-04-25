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На торгах до открытия рынка акции Facebook и Microsoft подорожали 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Investing.com — В четверг в центре внимания инвесторов на торгах до открытия рынка в США оказались акции следующих компаний.
Курс акций Facebook (NASDAQ:FB) повысился на 8,6% после того, как отчет компании за первый квартал превысил прогнозы аналитиков по прибыли. При этом компания сообщила о том, что зарезервировала $3 млрд на выплату штрафа Федеральной торговой комиссии США (FTC) после скандала с утечкой данных пользователей соцсети.
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 0,6% после того, как убыток компании за первый квартал превысил прогнозы аналитиков. Генеральный директор компании Илон Маск сообщил о том, что компании может потребоваться привлечь дополнительный капитал.
Курс акций 3M (NYSE:MMM) упал на 8,2% после сообщения о том, что компания увольняет 2000 сотрудников, а ее прибыль за квартал оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) подорожали на 5,3% после того, как повышение выручки от сервиса облачных технологий компаний позволил ей превысить прогнозы аналитиков по прибыли за первый квартал.
Курс акций UPS (NYSE:UPS) снизился на 3,2% в ответ на сообщение о том, что доход компании за первый квартал оказался хуже прогнозов из-за плохой погоды в США.
Акции Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) подорожали на 1,2% после того, как прогноз компании по выручке за год и ее прибыль за квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.
Курс акций Comcast (NASDAQ:CMCSA) снизился на 1,9% в ответ на то, что объем продаж компании оказался хуже прогнозов. Доход компании вырос благодаря приобретению Sky и росту прибыли от ее интернет-бизнеса.
Акции Deutsche Bank (NYSE:DB) снизились на 0,6% после завершения переговоров о слиянии с Commerzbank (DE:CBKG).
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии
Рынки , Компании , Илон Маск , ДОЙЧЕ Банк , Microsoft
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