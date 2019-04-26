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Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: ТАСС
В нынешних условиях на рынке итоги сегодняшнего заседания Банка России по ключевой ставке вряд ли серьезно повлияют в перспективе на динамику рубля, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
Гораздо значительнее для национальной валюты будут ситуация на развивающихся рынках и геополитика. Если ЦБ оставит ключевую ставку без изменений, но подаст рынкам более четкий сигнал по вектору движения ставки на ближайшие два месяца, то рыночные настроения могут получить позитивный импульс, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Тем не менее, влияние на рубль от данных ожиданий, скорее всего, будет в значительной степени абсорбировано общим ослаблением валют развивающихся стран, уточняет он. Так, на следующей неделе рубль может продолжить ослабление, считает Покатович. Давление на нацвалюту, в частности, может возрасти со стороны геополитического фона, который на этой неделе ухудшился.
Основное давление на рубль будет оказывать динамика рисковых активов и развивающихся рынков, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. С учетом заканчивающегося сезона отчетностей в США наблюдается закрытие рисковых позиций и укрепление доллара, что негативно влияет на рубль, подчеркивает он. Возможно и скорое усиление санкционной риторики, не исключает Помыткин.
Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик. С учетом этих факторов, на следующей неделе курс будет колебаться в пределах 64-65,6 рубля за доллар, прогнозирует Помыткин. По мнению Покатовича, ожидаемый диапазон движения российской валюты на следующей неделе — 64,2-65,7 рубля за доллар.
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Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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