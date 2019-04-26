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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 4 14 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в пятницу, 26 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 64,7 рубля.
Курс евро повысился на 16 копеек и составил 72,14 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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