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Фондовые торги в России начались в «красной зоне» 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 556,26 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 243,95.
«Снижение азиатских рынков и нефтяных котировок вновь сформировали негативный фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 535—2 585 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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