Фондовые торги в России начались в «красной зоне»

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 556,26 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 243,95.