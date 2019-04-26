Биржи АТР закрылись в основном в минусе на ожиданиях снижения господдержки экономики Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов пятницы на фоне ожиданий относительно того, что власти Китая могут ограничить поддержку ее экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,2%, до 3086,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 1665,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,19% и составил 29605,01 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,51%, до 2179,31 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,22%, до 22258,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до отметки в 6385,6 пункта.

Инвесторы опасаются, что власти Китая могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики в свете улучшения макроэкономической статистики. Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления вице-главы ЦБ Китая Лю Гоцяна (Liu Guoqiang) о том, что центральный банк не намерен ни ужесточать, ни ослаблять монетарную политику.

На настроения японских инвесторов определенное влияние оказали своя макростатистика, укрепление курса иены и ожидания длинных выходных. В Японии 1 мая появится новый император. Им станет нынешний принц Нарухито. По этому поводу в стране будут 10-дневные выходные.

Согласно официальным данным из Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в марте выросла до 2,5% с 2,3% в феврале, хотя аналитики ожидали 2,4%. Кроме того, объем промышленного производства в стране снизился в марте на 0,9% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста на 0,1%.

"Укрепившаяся иена оказывала давление на настроения инвесторов на рынке, в то время как они корректировали свои позиции в преддверии длинных выходных", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути (Eiji Kinouchi).

Курс доллара к иене по итогам четверга снизился на 0,5%, до 111,62 иены за доллар.