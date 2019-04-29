Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа

Наталья Мильчакова , кандидат экономических наук, заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":— Весь финансовый мир 1 мая будет напряженно наблюдать за решением, которое Комитет по открытым рынкам ФРС США примет относительно процентной ставки.

Мы полагаем, что ставка останется неизменной на уровне в 2,5 процента. Но большое значение будет иметь пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится 1 мая после обнародования решения по процентной ставке, и сопроводительные комментарии ФРС.

Мировые финансовые рынки ждут: подтвердит ли руководство Федрезерва ранее заявленные намерения в дальнейшем не ужесточать монетарную политику или откажется от них. От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс рубля после праздников: если ФРС будет намерена смягчать денежно-кредитную политику, рубль с высокой вероятностью продолжит укрепление (до 63 за доллар), если изменит свои планы, то рубль может ослабнуть (до 65-66).

Примерно в период с 5 по 10 мая Росстат обнародует статистику по инфляции потребительских цен за апрель. Наш прогноз по темпам роста годовой инфляции в апреле — не выше 5,4 процента. Замедление темпов инфляции в апреле или даже сохранение стабильных темпов может укрепить рубль.

19 мая в городе Джидда в Саудовской Аравии будет заседать мониторинговый комитет "ОПЕК+". Последующие после этого заседания заявления могут оказывать влияние на цену нефти. Однако информация с мониторингового комитета не настолько сильно влияет на нефтяной рынок как новости с "министерских" встреч стран-участниц соглашения.

Цены на нефть пока остаются основным драйвером и основным фактором риска для курса рубля. Коррекция на нефтяном рынке, если начнется в мае, может ослабить рубль. В мае заседаний совета директоров Банка России по ключевой процентной ставке не будет. Небольшой перерыв возьмет и Европейский центральный банк , который тоже не будет проводить заседаний по процентным ставкам.

Однако в конце мая страны Евросоюза и еврозоны ждут выборы в Европарламент , которые пройдут с 23 по 26 мая. Большой интригой этих выборов является возможное участие или неучастие в них Великобритании. Теоретически, если начало Brexit перенесено на октябрь, то Великобритания тоже примет участие в выборах. Итоги выборов в Европарламент, если они пройдут нормально и без сюрпризов, могут положительно повлиять на курс евро (и ослабить, соответственно, рубль), за исключением варианта, если большинство в Европарламенте получат ультраправые и евроскептические партии. Но вероятность этого крайне мала.

Однако сюрпризы во время избирательной кампании еще возможны. По опросам социологов, проводившихся в странах ЕС в начале 2019 года, получается, что только 5 процентов опрошенных европейцев знают точную дату выборов в Европарламент. А треть граждан стран Евросоюза не намерены идти на выборы. Так что единую европейскую валюту в мае перед выборами и сразу после них, вероятно, ожидает высокая волатильность.

Угроза ужесточения антироссийских санкций со стороны США постепенно отступает, особенно после обнародования доклада спецпрокурора Мюллера, где убедительных доказательств о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году так и не было найдено.

Таким образом, отступает угроза нового обвала рубля. Мы считаем, что рубль в мае может продолжить укрепление умеренными темпами, если только этому не помешает возможное снижение цены на нефть. Интервал значений для курса доллара в мае мы ждем на уровне в 63-66 рубля, а для курса евро — 70,7-73,5 рубля.