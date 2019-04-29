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Биржи АТР в основном снижаются в ожидании торговых переговоров США и КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности перед очередными торговыми переговорами США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% — до 3083,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 1645,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,73% — до 29819,83 пункта, южнокорейский KOSPI — повышался на 1,03%, до 2201,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,51%, до 6353,2 пункта. Торги на биржах Японии не проводятся в связи с национальным праздником, японский Nikkei 225 по итогам пятницы снизился на 0,22% — до 22259,73 пункта.
Участники торгов ждут новых раундов переговоров США и Китая по торговле, которые пройдут 30 апреля и 8 мая. США на переговорах будут представлять торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а Китай — вице-премьер Лю Хэ. Стратег по ценным бумагам в региональном подразделении DBS Bank в Сингапуре Джоанна Гох (Joanne Goh) сказала агентству Рейтер, что существует высокая доля неопределенности в том, что касается торговых переговоров США и Китая.
В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из крупнейшей мировой экономики. По официальным данным реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 2%.
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Рынки , Reuters
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