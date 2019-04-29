Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

Фондовые торги в России начались в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,17% к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 568,08 пункта, индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,19% — на отметке 1 249,41. На 10:12 индексы прибавляют 0,16% и 0,26% соответственно и составляют 2 567,81 и 1 250,19 пункта. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб прогнозировал нейтральное открытие рынка.

«Утром внешние факторы задают неоднозначный фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 540—2 590 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — написал он перед началом торгов.

Иосуб уточнил, что сегодня «РусГидро» опубликует финансовую отчетность по РСБУ за I квартал, «Газпром» — финансовую отчетность за прошлый год по МСФО, а Evraz — производственные результаты за I квартал.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что «российский рынок акций в пятницу оттолкнулся от поддержки 2 550 пунктов по индексу Мосбиржи и сумел закрыться в символическом плюсе».

«Таким образом, пока особого желания уйти вниз нет, просадки индекса выкупаются в том числе за счет дивидендных акций», — заключает он.

«До ухода индекса Мосбиржи ниже 2 520 пунктов среднесрочные позиции можно держать, — советует Антонов. — Есть большая вероятность, что рынок перешагнет отметку 2 600 пунктов».

«Однако по-прежнему пугает Сбербанк, опустившийся в район очередной поддержки 224 рубля. Снижение «Сбера» намного сильнее рынка говорит о том, что нерезиденты выводят средства с российского рынка акций», — добавляет аналитик.

«Скорее всего, сегодня мы увидим снижение оборотов торгов и рост спредов практически по всем инструментам. Многие частные инвесторы будут стремиться сократить позиции накануне майских праздников. Однако особой целесообразности в этом мы не видим: фактически Мосбиржа не будет работать один день, но пока нет никаких оснований полагать, что на мировых площадках могут произойти сильные движения именно 1 мая», — отмечает Антонов.