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Биржи АТР закрылись в основном в минусе перед торговыми переговорами США и КНР 

Прайм 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов понедельника в ожидании очередных торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,77%, до 3062,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,41%, до 1625,62 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,97% и составил 29892,81 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,7%, до 2216,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,41%, до отметки в 6359,5 пункта. Торги на биржах Японии не проводились в связи с национальным праздником. Японский Nikkei 225 по итогам пятницы опустился на 0,22%, до 22258,73 пункта.
Инвесторы ждут новых раундов переговоров США и Китая по торговле, которые пройдут 30 апреля и 8 мая. США на переговорах будут представлять торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а Китай — вице-премьер Лю Хэ.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из США. По официальным данным, реальный рост ВВП страны в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста ВВП лишь на 2%.
Рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya) сказал агентству Франс Пресс, что ключевым моментом в американской статистике остается то, что экономика находится в хорошем состоянии и в ближайшее время не приближается к рецессии.
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Рынки , France-Presse
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