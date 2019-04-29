В Белоруссии заявили, что не получили чистой нефти из России

Российская нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим».

В компании заявили, что в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики, передает ТАСС.

«Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась», — отметили в концерне.

В пресс-службе РЖД в свою очередь сообщили РИА «Новости», что в связи с ситуацией с трубопроводом «Дружба», где возникла проблема с качеством нефти, отправлены составы с дополнительными цистернами под погрузку нефти.

«Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», — заявили в РЖД.

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

В конце прошлой недели глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.