Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.60
$
64.74
72.16
72.35
Прогноз
06.05 – 13.05
$
64.61
71.93
Индексы и котировки Brent
71.57
+0.22 Золото
1282.74
+0.03 РТС
1249.54
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
29.04
1.1161
–0.0143
15.04
1.1304
25.04
15.04
03.04

В Белоруссии заявили, что не получили чистой нефти из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим».
В компании заявили, что в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики, передает ТАСС.
«Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась», — отметили в концерне.
В пресс-службе РЖД в свою очередь сообщили РИА «Новости», что в связи с ситуацией с трубопроводом «Дружба», где возникла проблема с качеством нефти, отправлены составы с дополнительными цистернами под погрузку нефти.
«Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявляемых объемов нефти в необходимые сроки», — заявили в РЖД.
19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.
В конце прошлой недели глава Минэнерго Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.
Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Доллар и евро выросли на открытии торгов Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71,2 доллара Рубль снизился к доллару и евро
Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго , РЖД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийственный налог: почему исчезнут магазины1
Обвиняемые в порче российской нефти ответили на претензии1
Польша нашла альтернативу российскому газу1
Майские близко: как будут отдыхать россияне3
Ценам на нефть предрекли обвал
Видео
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
«Мы все посчитали»: Путин успокоил россиян после указа по ДНР
Экономика
«Они валяют дурака»: Путин разоблачил Украину
Компании
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Экономика
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение