Биржи Европы снижаются на внутренней статистике

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне не оправдавших прогнозов внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7411,25 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,32%, до 5551,57 пункта, немецкий DAX терял 0,32%, достигая 12272,15 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN), который сообщил, что индикатор экономических настроений в еврозоне в апреле достиг минимума с сентября 2016 года в 104 пункта против значения марта в 105,6 пункта. Аналитики прогнозировали показатель в отчетном месяце на уровне 105 пунктов.

Определенное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать статистика из США. По официальным данным, реальный рост ВВП страны в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста ВВП лишь на 2%.