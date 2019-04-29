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Биржи Европы снижаются на внутренней статистике 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне не оправдавших прогнозов внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7411,25 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,32%, до 5551,57 пункта, немецкий DAX терял 0,32%, достигая 12272,15 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN), который сообщил, что индикатор экономических настроений в еврозоне в апреле достиг минимума с сентября 2016 года в 104 пункта против значения марта в 105,6 пункта. Аналитики прогнозировали показатель в отчетном месяце на уровне 105 пунктов.
Кроме того, в понедельник отмечается снижение стоимости акций представителей нефтяного сектора — BP (-0,5%), Total (-0,8%) и Royal Dutch Shell (-0,3%). Такая динамика связана с удешевлением нефти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о призывах к ОПЕК увеличить добычу сырья.
Определенное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать статистика из США. По официальным данным, реальный рост ВВП страны в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста ВВП лишь на 2%.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Shell , Total , ОПЕК , Еврокомиссия
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