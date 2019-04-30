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Цены на нефть снижаются
RT на русском
+
ещё 2
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,09%, составив $63,44 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,2% — до $71,34 за баррель.
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