Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,09%, составив $63,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,2% — до $71,34 за баррель.