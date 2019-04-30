Биржи АТР изменяются разнонаправленно после статистики из Китая

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник изменяются разнонаправленно на фоне статистики из Китая, которая была неоднозначно воспринята рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43% — до 3075,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1639,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,48% — до 29748,76 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,52%, до 2204,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,45%, до 6330,9 пункта. Торги на биржах Японии не проводятся в связи с национальным праздником, японский Nikkei 225 по итогам пятницы снизился на 0,22% — до 22259,73 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные государственного статистического управления Китая о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле сократился до 50,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке 50,7 пункта.

С одной стороны показатель не оправдал прогнозов, но с другой — он поддержал ожидания того, что власти КНР не будут уменьшать поддержку экономики страны.

"Слабые показатели сектора промышленности говорят о том, что поддержка, скорее всего, сохранится", — сказала агентству Рейтер аналитик Westpac Banking Corp Франс Чон (Frances Cheung), напомнив, что хорошие данные за март привели к тому, что некоторые аналитики снизили свои ожидания дополнительных мер поддержки экономики КНР.

Кроме того, инвесторы отыгрывают макростатистику из Южной Кореи, согласно которой объем промышленного производства в стране в марте снизился на 2,8% в годовом выражении и вырос на 1,4% — в месячном. Аналитики ждали снижения на 1% в годовом исчислении и роста на 0,8% — в месячном.