Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.53
72.21
72.40
Прогноз
06.05 – 13.05
$
65.50
72.71
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.01 Золото
1285.14
+0.02 РТС
1253.65
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
30.04
1.1212
–0.0092
15.04
1.1304
26.04
16.04
04.04

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на внутренних статданных 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов вторника на фоне статистики из Китая и Южной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3078,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 1636,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,65% и составил 29699,11 пункта, южнокорейский KOSPI сократился на 0,58%, до 2203,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,53%, до отметки в 6325,5 пункта. Торги на биржах Японии не проводились в связи с национальным праздником. Японский Nikkei 225 по итогам пятницы опустился на 0,22%, до 22258,73 пункта.
Государственное статистическое управление Китая сообщило во вторник о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле сократился до 50,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке 50,7 пункта.
Это вызвало некоторые опасения относительно состояния второй по величине мировой экономики, однако трейдеры в Китае проигнорировали слабые данные, продолжив покупать акции компаний. Аналитик инвестиционной компании Shandong Shenguang Ян Хунсюнь (Yang Hongxun) сказал агентству Рейтер, что после недавней коррекции на китайских рынках инвесторы в КНР проигнорировали слабые экономические данные. Эксперт считает, что инвесторы ранее уже отыграли опасения относительно состояния экономики и ужесточения монетарной политики.
Участники торгов также обратили внимание на статистику и корпоративные новости из Южной Кореи. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил, что чистая прибыль в первом квартале 2019 года сократилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,04 триллиона вон (4,3 миллиарда долларов). Акции компании по итогам торгов подешевели на 0,65%.
По официальным данным, объем промышленного производства в Южной Корее в марте снизился на 2,8% в годовом выражении и вырос на 1,4% — в месячном. Аналитики ждали снижения на 1% в годовом исчислении и роста на 0,8% — в месячном.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня мало меняется к доллару и евро Биржи Европы снижаются на внешнем негативе В индексах Мосбиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия приостановила прием нефти из России
Какой сюрприз готовит россиянам курс рубля
«Карта заблокирована»: как банки подводят туристов
Польша распечатала аварийные запасы нефти
«Грязная» нефть из РФ парализовала поставки на месяцы92
Видео
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
«Грязная» нефть в Минске: Россия избежала скандала
Экономика
«Мы все посчитали»: Путин успокоил россиян после указа по ДНР
Экономика
Россиян хотят ограничить в попытках накопить пенсию
Личный счет
«Они валяют дурака»: Путин разоблачил Украину
Компании
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение