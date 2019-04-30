Биржи АТР закрылись в основном в минусе на внутренних статданных

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов вторника на фоне статистики из Китая и Южной Кореи, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3078,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 1636,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,65% и составил 29699,11 пункта, южнокорейский KOSPI сократился на 0,58%, до 2203,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,53%, до отметки в 6325,5 пункта. Торги на биржах Японии не проводились в связи с национальным праздником. Японский Nikkei 225 по итогам пятницы опустился на 0,22%, до 22258,73 пункта.

Государственное статистическое управление Китая сообщило во вторник о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле сократился до 50,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке 50,7 пункта.

Это вызвало некоторые опасения относительно состояния второй по величине мировой экономики, однако трейдеры в Китае проигнорировали слабые данные, продолжив покупать акции компаний. Аналитик инвестиционной компании Shandong Shenguang Ян Хунсюнь (Yang Hongxun) сказал агентству Рейтер, что после недавней коррекции на китайских рынках инвесторы в КНР проигнорировали слабые экономические данные. Эксперт считает, что инвесторы ранее уже отыграли опасения относительно состояния экономики и ужесточения монетарной политики.

Участники торгов также обратили внимание на статистику и корпоративные новости из Южной Кореи. Так, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил, что чистая прибыль в первом квартале 2019 года сократилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,04 триллиона вон (4,3 миллиарда долларов). Акции компании по итогам торгов подешевели на 0,65%.

По официальным данным, объем промышленного производства в Южной Корее в марте снизился на 2,8% в годовом выражении и вырос на 1,4% — в месячном. Аналитики ждали снижения на 1% в годовом исчислении и роста на 0,8% — в месячном.