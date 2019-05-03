Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.01
$
64.70
72.65
72.45
Прогноз
06.05 – 13.05
$
65.57
72.91
Индексы и котировки Brent
70.55
–0.31 Золото
1273.88
+0.24 РТС
1244.61
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
03.05
1.1158
–0.0073
18.04
1.1230
30.04
19.04
08.04

Рубль слегка корректируется вверх, рынок акций РФ также умеренно растет 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Рубль в пятницу днем корректируется вверх к доллару и евро после обновления в четверг месячных минимумов. Рынок акций РФ также умеренно растет на фоне позитивной динамики мировых фондовых индексов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 13.26 мск снижался на 10 копеек — до 65,33 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 72,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.28 мск повышался на 0,2% — до 2581 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1245 пунктов.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

Цены на нефть продолжают снижаться, но марка Brent пока остается выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. В четверг нефть кратковременно пробивала вниз эту отметку впервые с 5 апреля.
Давление на нефтяные котировки сохраняется после недавних комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшего понять, что пока не стоит ожидать снижения базовой ставки.
Санкции США против Ирана и Венесуэлы оказывают поддержку рынку нефти, но перспективы наращивания добычи Саудовской Аравией и в целом странами ОПЕК+ нивелируют этот фактор.
На этом фоне доллар и евро днем теряют к рублю 0,1-0,2%. В первые минуты торгов пятницы на низколиквидном рынке доллар краткосрочно взлетел до 67 рублей впервые с февраля текущего года. Однако курс быстро вернулся к фундаментально обоснованным уровням — в район 65,5 рубля за доллар.
Рублевая цена "черного золота" колеблется в районе 4,6 тысячи рублей за баррель.
Российский рынок акций торгуется в небольшом плюсе на фоне позитивной динамики европейского рынка акций, который растет на 0,3-0,7%, и американских фондовых фьючерсов (+0,3-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Основная причина утреннего скачка доллара до 67 рублей — низколиквидный праздничный рынок, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".
"Крупный бизнес, обычно осуществляющий на рынке продажу валютной выручки, сейчас почти не участвует в соответствующих операциях, поэтому любые покупки валюты, в том числе спекулятивные, так сильно влияют на курс. Скорее всего, после праздников мы увидим укрепление российской нацвалюты", — говорит он.
В отсутствие локальных событий (из-за выходного в РФ) внутренний рынок в пятницу будет отыгрывать внешний фон, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".
По его прогнозу, пара доллар-рубль до конца дня будет торговаться в диапазоне 65–66 рублей, а индекс Мосбиржи — в коридоре 2550–2570 пунктов.
Прайм: последние новости
Новое обострение в Венесуэле - не лучшие новости для рубля Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК находится под угрозой развала
Комментарии
Рынки , Экономика , ФРС , Открытие Брокер , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина продает легендарный завод за 15 тыс. долларов
Россияне задолжали за ЖКУ 130 млрд рублей1
100 млн евро выделит Европа украинской компании
Почему Россия не верит в доллар15
Украина теряет транзит российского газа6
Видео
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
«Северный поток-2»: США вновь перешли к угрозам
Компании
Россиян предупредили о подорожании продуктов
Экономика Личный счет
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
«Грязная» нефть в Минске: Россия избежала скандала
Экономика
«Нужно менять систему»: Путин взялся за нефтяников
Экономика Статьи
Грязная «Дружба» с Минском: Белоруссия приняла решение
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение