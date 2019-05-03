Рубль слегка корректируется вверх, рынок акций РФ также умеренно растет

Рубль в пятницу днем корректируется вверх к доллару и евро после обновления в четверг месячных минимумов. Рынок акций РФ также умеренно растет на фоне позитивной динамики мировых фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.26 мск снижался на 10 копеек — до 65,33 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 72,89 рубля, следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 13.28 мск повышался на 0,2% — до 2581 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1245 пунктов.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

Цены на нефть продолжают снижаться, но марка Brent пока остается выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. В четверг нефть кратковременно пробивала вниз эту отметку впервые с 5 апреля.

Давление на нефтяные котировки сохраняется после недавних комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшего понять, что пока не стоит ожидать снижения базовой ставки.

Санкции США против Ирана и Венесуэлы оказывают поддержку рынку нефти, но перспективы наращивания добычи Саудовской Аравией и в целом странами ОПЕК+ нивелируют этот фактор.

На этом фоне доллар и евро днем теряют к рублю 0,1-0,2%. В первые минуты торгов пятницы на низколиквидном рынке доллар краткосрочно взлетел до 67 рублей впервые с февраля текущего года. Однако курс быстро вернулся к фундаментально обоснованным уровням — в район 65,5 рубля за доллар.

Рублевая цена "черного золота" колеблется в районе 4,6 тысячи рублей за баррель.

Российский рынок акций торгуется в небольшом плюсе на фоне позитивной динамики европейского рынка акций, который растет на 0,3-0,7%, и американских фондовых фьючерсов (+0,3-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Основная причина утреннего скачка доллара до 67 рублей — низколиквидный праздничный рынок, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер"

"Крупный бизнес, обычно осуществляющий на рынке продажу валютной выручки, сейчас почти не участвует в соответствующих операциях, поэтому любые покупки валюты, в том числе спекулятивные, так сильно влияют на курс. Скорее всего, после праздников мы увидим укрепление российской нацвалюты", — говорит он.

В отсутствие локальных событий (из-за выходного в РФ) внутренний рынок в пятницу будет отыгрывать внешний фон, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

По его прогнозу, пара доллар-рубль до конца дня будет торговаться в диапазоне 65–66 рублей, а индекс Мосбиржи — в коридоре 2550–2570 пунктов.