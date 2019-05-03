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Эксперты не ожидают удорожания бензина в России в майские праздники 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Обычно во время больших праздников многие улетали из страны, и продажи стандартно падали. Но учитывая, что прошедшие новогодние праздники были у нас аномальными — очевидно, у людей стало меньше денег, многие остались в стране, и поэтому продажи остались на обычных уровнях. На майские такие же ожидания: серьезного падения не будет, а скорее всего, произойдет незначительный рост", — прокомментировал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Аналогичное мнение у гендиректора "ИнфоТЭК-Терминала" Рустама Танкаева. "У нас несколько изменилась система потоков транспорта: очень много людей едет в Крым, и соответственно, на этих южных направлениях потребление, вероятно, подскочит. Это касается не только Крыма, но и российской части Кавказа, в первую очередь, Кубани", — отметил он.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что республика ожидает роста турпотока в период майских праздников на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 240 тысяч человек.
При этом, по словам Баженова, возможный рост потребительского спроса на топливо на ценах не отразится, так как до конца июня действуют топливные соглашения.
Российские власти осенью прошлого года подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.
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Комментарии8
Рынки , Рустам Танкаев , РИА Новости
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