Украина теряет транзит российского газа

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал НСН, какое чудо необходимо совершить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому , чтобы обеспечить транзит российского газа через страну.

Глaвa «Нaфтогaзa» Aндрей Коболев сообщил, что Укрaинa и Россия должнa будет договориться о продлении трaнзитa гaзa, сообщaет RT.

По его словaм, «Гaзпром» и «Нaфтогaз» не имеют необходимого поля «для мaневрa». Коболев уточнил, что в нaстоящее время Укрaинa рaботaет нaд тем, чтобы в госудaрственные хрaнилищa было зaкaчaно около 3 млрд кубометров гaзa дополнительно.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах, по которым украинские власти стремятся уйти от европейских посредников и добиться прямых поставок российского газа в страну.

«Украина сейчас вынуждена закупать российский же газ в Европе и переплачивать 30 процентов. Это огромные деньги для нищей, разоренной страны. Поэтому понятно стремление руководства Украины выйти на прямые контакты с «Газпромом» России.

Единственно возможная схема работы между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом» по поставкам газа для хранилищ на Украине — предоплата со стороны «Нафтогаза».

Потому что никаких возможностей обеспечить поставку газа, кроме предоплаты, у «Газпрома» нет. Но эта проблема, кажется, решена — Украина может работать по предоплате», — считает эксперт.

Рустам Танкаев отметил, что цена транзита российского газа через Украину растет в связи с ухудшением технического состояния газотранспортной системы Украины, и «Газпрому» становится невыгодным поставлять топливо через славянское государство.

«Состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины очень плохое. За ним следят европейские специалисты. Попытки отремонтировать ГТС и заменить сильно устаревшие и изношенные компрессорные станции пока провалились.

Иностранные деньги, выделенные ранее на эту процедуру, были украдены еще правительством Арсения Яценюка . И сейчас Украине не дают ни товарного, ни тем более денежного кредита на данные цели. Второй раз «Нафтогазу» ни в Германии, ни в США, где производят необходимые компрессорные станции, не верят.

Это значит, что затраты на перекачку энергии по территории Украины для России совершенно фантастические: тарифы в 2,5 раза выше нормальных европейских и российских. Поэтому в переговорах с «Нафтогазом» Россия выдвинет первое требование о том, что тарифы на транзит должны соответствовать среднемировым. Нужно поминать, что речь идет о бизнесе, хозяйствующих субъектах, а не о политических решениях, которые покрывают нерациональные затраты. Украина пойти на это не может не только из-за технического состояния ГТС, но и, соответственно, потерь газа», — пояснил причины проблем «газовых переговоров» собеседник НСН.

«Если в ГТС Украины не вложить 3 млрд евро и не привести систему в порядок, она прекратит свое существование к концу 2019 года».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал, какие усилия необходимы со стороны Украины, чтобы не потерять транзит российского газа по своей территории.

«По оценкам специалистов, если в ГТС Украины не вложить 3 млрд евро и не привести систему в порядок, она прекратит свое существование к концу 2019 года. Поэтому России в этой ситуации нельзя рассчитывать на то, что ГТС Украины будет функционировать. Новой власти Владимира Зеленского потребуется совершить чудо и найти способ привести газовые сети в более-менее нормативное состояние. Если получится — тогда транзит российского газа через Украину сохранится. В противном случае говорить о нем можно только гипотетически. Ситуация сложилась так, что на сегодня Украина теряет транзит российского газа», — заявил Рустам Танкаев.

По словам эксперта, это создаст напряженность и для России в связи с недостаточными объемами поставок газа партнерам по «Северному потоку»-2 и «Турецкому потоку», что потребует более скорого ввода терминала по поставкам сжиженного газа (СПГ) и соответствующих вложений. По мнению Танкаева, даже в такой сложной ситуации продуктивные переговоры газовых компаний Украины и России возможны при разумном подходе украинской власти.