Трамп обрушил китайские биржи

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Биржи КНР закрылись падением на 5-7%, максимума с февраля 2016 г, на заявлениях Трампа 

Прайм 4 часа назад
Биржи Китая закрылись в понедельник падением на 5-7%, которое стало максимальным c февраля 2016 года, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Shanghai Composite упал на 5,6%, до 2906,46 пункта, Shenzhen Composite потерял 7,4%, опустившись до 1515,8 пункта.
Падение на китайских биржах произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что в пятницу он увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения пошлин на другие товары.
Прайм: последние новости
Индекс Мосбиржи откроется в сильном минусе Рубль в начале дня значительно снижается к доллару и евро Биржи Китая падают более чем на 5% на торговых заявлениях Трампа
Рынки , Видео , Дональд Трамп
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