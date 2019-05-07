Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.06
$
65.19
72.90
73.10
Прогноз
06.05 – 13.05
$
64.61
71.93
Индексы и котировки Brent
70.12
+0.01 Золото
1282.65
+0.12 РТС
1235.76
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.1185
–0.0072
22.04
1.1257
03.05
23.04
11.04

Бумаги «Башнефти» обвалились в начале торгов на фоне рекомендации по дивидендам 

Прайм + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" упали в цене в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам, которые оказались ниже ожиданий рынка, следует из данных торгов и комментария эксперта.
К 10.13 мск привилегированные акции "Башнефти" падали на 9,14% — до 1754,5 рубля, обыкновенные — на 5,87%, до 2050 рублей, при этом индекс Мосбиржи изменяется незначительно.
В начале торгов префы компании в моменте падали почти на 10%, обыкновенные акции — на 7,5%.
В понедельник после закрытия торгов компания сообщила, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено, таким образом, 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда.
"Конкретно сегодня существенно хуже рынка могут выглядеть бумаги "Башнефти" из-за рекомендации совета директоров по дивидендам, которые оказались ниже рыночных ожиданий". — прокомментировал Василий Карпунин из "БКС Брокер".
Прайм: последние новости
Биткоин впервые с ноября 2018 г превысил психологическую отметку в $6 тыс Биржи КНР закрылись падением на 5-7%, максимума с февраля 2016 г, на заявлениях Трампа Золото дорожает на увеличении спроса на надежные активы
Комментарии
Рынки , Компании , Башнефть , БКС Брокер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биткоин преодолел психологическую отметку
Россиянам предложили новые выходные
МЭР прогнозирует замедление инфляции
Неизвестная криптовалюта выросла на 100 процентов
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот45
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение