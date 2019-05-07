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Биржи АТР в основном растут после резкого падения ранее 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику, отыгрывая падение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,32% — до 2915,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1538,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,16% — до 29257,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,71%, до 6328,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,32% — до 21964,71 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 1,16%, до 2171,65 пункта.
Во вторник на биржах Азии в основном отмечается коррекция, при этом биржи Японии и Южной Кореи снижаются, поскольку они были закрыты в понедельник, и инвесторы данных стран отыгрывают негатив предыдущих торгов. В понедельник китайские биржи упали на 5-7%, вслед за ними в минусе закрылись и остальные биржи региона, что было связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о торговле с Китаем. В воскресенье Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.
При этом инвестиционный менеджер Whiz Partners Наоки Ивами (Naoki Iwami) сказал агентству Рейтер, что рынки пока не уверены в реальности угроз Трампа повысить пошлины.
"Нужно посмотреть, как будут проходить переговоры на этой неделе", — добавил аналитик.
Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.
Прайм: последние новости
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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