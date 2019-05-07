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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,35%, составив $62,47 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,10% — до $71,31 за баррель.
RT на русском: последние новости
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