Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,35%, составив $62,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,10% — до $71,31 за баррель.