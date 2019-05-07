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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 3 копейки — до 65,20 рубля.
Курс евро вырос на 4 копейки и составил 73,10 рубля.
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