Фондовые торги в России начались ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:03 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 580,6 пункта. Индекс РТС подрос на 0,1% до отметки 1 246,79.