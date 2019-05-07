Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.06
$
65.19
72.90
73.10
Прогноз
06.05 – 13.05
$
64.61
71.93
Индексы и котировки Brent
70.12
+0.01 Золото
1282.65
+0.12 РТС
1235.76
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.1185
–0.0072
22.04
1.1257
03.05
23.04
11.04

Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 3 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил официальные курсы валют на 8 мая.
Курс доллара понизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля (65,335 рубля на 7 мая). Курс евро снизился на 2,82 копейки до 73,0817 рубля (с 73,1099 рубля на 7 мая).
На Московской бирже на 12:01 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил почти 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро понизился на 4 копейки, валюты стоят 65,24 и 73,03 рубля соответственно.
Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,18—65,25 рубля за доллар и 73—73,15 рубля за евро.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара повысился на 70 копеек, евро — на 80 Стоимость биткоина превысила 6 000 долларов впервые с ноября Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 3
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биткоин преодолел психологическую отметку
МЭР прогнозирует замедление инфляции
Неизвестная криптовалюта выросла на 100 процентов
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот44
Испачкали «Дружбу»: по делу о нефти задержаны четверо
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение