Неизвестная криптовалюта выросла на 100 процентов

Криптовалюта VeChain за месяц подорожала на 100 процентов. В начале апреля монета стоила 0,003 доллара, по состоянию на 7 мая она оценивается в 0,006 доллара, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

В списке крупнейших по капитализации криптовалют монета находится на 26 месте. Весь крипторынок уверенно растет, однако на рост курса VeChain в большей степени мог повлиять стартап Zeux — универсальное приложение для криптовалютных платежей.

В Twitter Zeux говорится, что уже со следующей недели пользователи приложения смогут расплачиваться монетами VeChain во всех розничных точках продаж, где принимают Apple Pay и Samsung Pay.

Отмечается, что комиссия за конвертацию криптовалют отсутствует. Кроме того, пользователи приложения смогут получает кешбэк за платежи с помощью токена ZeuxCoin.

Ранее стало известно, что Москва, Калининградская и Калужская области, а также Пермский край станут первыми регионами России, в которых разрешат использовать блокчейн и криптовалюту в тестовом режиме.