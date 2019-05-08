Рубль будет расти

Рубль в этом году стал лидером среди валют развивающихся стран. С начала года он укрепился на 7,3% по отношении к доллару. К середине апреля американская денежная единица подешевела до 64−65 рублей, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

По мнению ведомства, основную поддержку рублю в первом квартале оказало снижение санкционных рисков, в частности, снятие ограничительных мер с «Русала» и других компаний Олега Дерипаски , а также повышение рейтинговым агентством Moody`s суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня. Это способствовало притоку иностранцев в ОФЗ. Доля нерезидентов выросла на 2,3% — до 26,7%.

Драйверы роста

С выводами министерства в целом согласны опрошенные «Ридусом» аналитики. Российский рубль действительно стал лидером по укреплению в первые пять месяцев текущего года как среди валют развивающихся, так и развитых стран. И такой внушительной положительной динамике сопутствовали несколько различных факторов.

Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов эффект низкой базы. В декабре прошлого года рубль упал на минимальные за 2,5 года уровни по отношению к доллару, напоминает эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер Дмитрий Бабин . Это было вызвано высокими санкционными рисками и распродажами на мировых рынках из-за угрозы замедления роста мировой экономики. Однако в начале текущего года ФРС довольно неожиданно смягчил свою позицию относительно дальнейшей монетарной политики.

«Если раньше американский центробанк ужесточал денежно-кредитные условия в автоматическом режиме, то с января он занял выжидательную позицию, ориентируясь на экономические показатели для принятия решений о дальнейшем изменении монетарной политики», — отмечает эксперт.

В результате глобальные денежные потоки переориентировались на более рискованные вложения, в том числе в российские долговые бумаги. Высокая доходность ОФЗ притягивает зарубежных инвесторов, которые меняют иностранную валюту на российскую для покупки гособлигаций. Это оказывает существенную поддержку рублю.

Что же касается санкций, пока дальше угроз дело не продвинулось, и наметилось охлаждение интереса Конгресса США к данной теме.

Плюс нефть

Одним из основных драйверов роста, по мнению большинства экспертов, стала благоприятная ситуация на нефтяном рынке. С конца прошлого года черное золото подорожало более чем на 40%. И есть основания ожидать, что цены на нефть останутся достаточно высокими на фоне сохранения сделки ОПЕК+ и геополитической напряженности в отношении Ирана, Венесуэлы, Ливии.

Однако данный фактор несколько нивелируется бюджетным правилом, в рамках которого ЦБ РФ покупает для Минфина иностранную валюту на нефтяные сверхдоходы. Если бы не это обстоятельство, рубль сейчас стоил бы намного дороже, уверен директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

Рубль остается существенно недооцененным к нефтяным ценам, о чем свидетельствует такой индикатор, как стоимость барреля нефти в рублях, добавляет Бабин. Сейчас она находится около уровня 4600 руб. хотя в начале прошлого года была ниже 4000 руб., и это был новый исторический максимум. При этом нефть в январе 2018 года стоила примерно столько же, как и сейчас. Исходя из этого, по отношению к нефтяным котировкам рубль недооценен приблизительно на 15%.

Кроме того, рубль сумел опередить своих «коллег» по сектору развивающихся рынков благодаря относительно благоприятной финансово-экономической ситуации в России.

Что дальше?

В оценке причин укрепления рубля аналитики достаточно единодушны, но прогнозы относительно будущего российской валюты несколько расходятся. Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что с началом второй половины года ее ожидает спад.

«В краткосрочном периоде рубль будут подстерегать неопределённость с вводом новых санкций против госдолга России и отсутствие реальных причин к прогрессу, а в долгосрочном периоде причинами для спада рубля могут стать дефицит валюты и все те же новые санкционные давления со стороны запада», — рассуждает он.

Эту точку зрения разделяет и заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Уже во второй половине текущего года на рубль начнут воздействовать новые внешние факторы, которые вряд ли благоприятно скажутся на российской валюте, полагает он.

«К концу года рубль точно сбавит обороты и несколько потеряет свои позиции по сравнению с показателями на апрель-май 2019-го. В краткосрочной и среднесрочной перспективе — рубль также не ожидает усиленный рост: в ближайшие недели нашу валюту ожидает лишь стагнация и неопределённость перед началом второго полугодия текущего года», — говорит он. Если завтра война

Другие эксперты уверены, что судьба рубля в значительной степени будет зависеть от мировой конъюнктуры. Так, экономика США растет неплохими темпами, и не исключено, что ФРС вновь вернется к повышению ставок.

«В долгосрочной перспективе это может стать негативным фактором для всех развивающихся валют, в том числе рубля», — предупреждает эксперт БКС Иван Копейкин.

Наметились и определенные риски обострения торговых войн. Если президент США Дональд Трамп , на днях пообещавший новую порцию пошлин против Китая, выполнит свою угрозу, это приведет к замедлению мировой экономики и выходу инвесторов из рисковых активов.

Если торговая война разгорится с новой силой, это приведет к обвалу всех рынков: нефть опустится до 30−35 долларов за баррель, доллар подорожает до 80 рублей, евро — до 90 рублей, предсказывает Разуваев. Более оптимистично настроен Копейкин: по его мнению, при таком сценарии, с условием сохранения других благоприятных для рубля факторов, американская валюта поднимется к 66,5−67 рублям.

Гораздо более серьезным будет воздействие санкций против самой России. Тогда доллар может взлететь выше 68−69 рублей. Но пока больше надежд на то, что санкции будут ослабевать, а не ужесточаться. Да и в реализацию угроз Трампа эксперты не очень верят, хотя оговариваются, что полностью исключать такого варианта тоже нельзя.

На фоне этих обстоятельств, в ближайшее время рубль останется на текущих уровнях, полагают аналитик. Если внешнеторговая сделка между США и Китаем все же будет заключена, а санкционный режим против России не ухудшится, вероятно, в конце года доллар может находиться в рамках диапазона 62−64 рубля, прогнозирует Бабин.

Мешать укреплению рубля будет снижение ставки ЦБ во втором-третьем квартале, которое регулятор уже анонсировал, добавляет Разуваев. С другой стороны, он допускает, что ЦБ и Минфин перейдут к политике сильного рубля, когда объем золотовалютных резервов достигнет 500 млрд доларов (сейчас — чуть более 490 миллиардов).