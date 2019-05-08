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Доллар по 70: что подстегнет курс американской валюты 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперт компании «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов назвал условия, при которых курс доллара может вырасти до 70 рублей за единицу иностранной валюты. По его словам, сегодня российские финансисты пристально следят за итогами торговых переговоров США и Китая, ситуацией в Венесуэле и изменением цен на нефть, сообщает «Российская газета».
Абрамов уверяет, что не только рубль, но и другие валюты развивающихся рынков с большой долей вероятности отреагируют на результаты торговых споров США и Китая. В случае, если руководители двух стран в ближайшее время не придут к общему мнению, специалисты прогнозируют распродажу на фондовых рынках.
В купе с другими важными мировыми событиями: отменой итогов выборов мэра Стамбула и нестабильной ситуацией в Венесуэле, а также изменяющимися ценами на нефть, стоимость которой накануне опустилась на четыре доллара за баррель, это гарантировано отразится на стоимости рубля, уверяет эксперт. По его словам, при возникновении вышеуказанных условий национальная российская валюта вполне возможно подешевеет до 70 рублей за доллар. Курс евро в этой ситуации приблизится к 80 рублям.
Впрочем, по словам Абрамова, существуют и тенденции к укреплению рубля, одной из которых являются попытка лидеров России и США наладить диалог в позитивном ключе.
Комментарии1
Рынки , БКС Брокер , "Российская газета" , Евро , Доллар
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