Биржи АТР в основном снижаются на торговых опасениях и статистике из Китая

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за торговые отношения США и Китая, а также неоднозначной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% — до 2923,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,77%, до 1552,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,7% — до 29156,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6262,6 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,71% — до 21549,83 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,31%, до 2170,25 пункта.

В ночь на вторник торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил озвученные президентом страны Дональдом Трампом планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров". Теперь инвесторы ожидают продолжения переговоров между странами. Новый раунд торговых переговоров США и Китая запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля.

"Две крупнейших мировых экономики, США и Китай, будут находиться либо в состоянии торговой войны, либо торгового мира, и на самом деле есть только несколько людей, которые знают ответ на этот вопрос…. Мы ждем некоторой волатильности на этой неделе", — сказал агентству Блумберг гендиректор Glenview Capital Management Ларри Роббинс (Larry Robbins).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает также официальная статистика из Китая, согласно которой в апреле товарооборот КНР вырос на 2,7%, составив 373,14 миллиарда долларов, при этом экспорт из страны упал на 2,7%, а импорт вырос на 4%. Аналитики ждали роста экспорта на 2,3% и снижения импорта на 3,6%.