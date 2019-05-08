Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
65.40
73.10
73.25
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
69.44
–0.16 Золото
1288.34
–0.07 РТС
1230.41
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.1196
–0.0031
23.04
1.1227
05.05
24.04
12.04

Биржи АТР в основном снижаются на торговых опасениях и статистике из Китая 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за торговые отношения США и Китая, а также неоднозначной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% — до 2923,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,77%, до 1552,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,7% — до 29156,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6262,6 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,71% — до 21549,83 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,31%, до 2170,25 пункта.
В ночь на вторник торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил озвученные президентом страны Дональдом Трампом планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров". Теперь инвесторы ожидают продолжения переговоров между странами. Новый раунд торговых переговоров США и Китая запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля.
"Две крупнейших мировых экономики, США и Китай, будут находиться либо в состоянии торговой войны, либо торгового мира, и на самом деле есть только несколько людей, которые знают ответ на этот вопрос…. Мы ждем некоторой волатильности на этой неделе", — сказал агентству Блумберг гендиректор Glenview Capital Management Ларри Роббинс (Larry Robbins).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает также официальная статистика из Китая, согласно которой в апреле товарооборот КНР вырос на 2,7%, составив 373,14 миллиарда долларов, при этом экспорт из страны упал на 2,7%, а импорт вырос на 4%. Аналитики ждали роста экспорта на 2,3% и снижения импорта на 3,6%.
Прайм: последние новости
Биржи Европы в основном растут на статистике из Германии Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн Биржи АТР закрылись снижением на усилении торговых рисков
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на доклад о «грязной» нефти
Трамп обвалил американские биржи
Магазины не нужны: у россиян закончились деньги9
Минфин увеличит объем закупки валюты
ЦБ оценил состояние финансовой системы России
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение