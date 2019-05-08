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Фондовые торги в России начались в «красной зоне» 

Банки.ру + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 557,44 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% до отметки 1 234,69.
«С утра внешний фон складывается слабо позитивный. Американские фьючерсы отскочили от минимумов вчерашнего дня, находятся на уровне закрытия фондовой секции Мосбиржи во вторник и подают сигналы к росту. Поэтому, скорее всего, наш рынок откроется в слабом плюсе и имеет хорошие шансы немного подрасти, если внешний фон продолжит улучшаться. Однако всего говорит в пользу того, что Индекс Мосбиржи намерен залечь в боковик с границами 2 550—2 585 пунктов, из которого его могут выбить новости с переговорного процесса между Китаем и США», — прокомментировал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Банки.ру: последние новости
​Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,23 рубля Стоимость биткоина превысила 6 000 долларов впервые с ноября Официальный курс доллара повысился на 70 копеек, евро — на 80
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Алексей Антонов , Московская биржа
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