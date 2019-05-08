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Курс доллара: рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: RT на русском
На открытии торгов в среду, 8 мая, рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 65,27 рубля.
Курс евро упал на 4 копейки и составил 73,11 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару Цены на нефть растут
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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