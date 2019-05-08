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Биржи АТР закрылись снижением на усилении торговых рисков 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов среды на фоне обеспокоенности за перспективы торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 1,12%, до 2893,76 пункта, Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1530,31 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,23% и составил 29003,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,42%, до отметки в 6269,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,46% — до 21602,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,41%, до 2168,01 пункта.
Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать возросшая неопределенность в торговых отношениях США и Китая. "Перемирие" в торговой войне между странами длилось с конца прошлого года, однако в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Теперь инвесторы ожидают продолжения переговоров между странами. Новый раунд торговых переговоров США и Китая запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля.
"Помимо опасений, связанных с торговой войной США и Китая, рост курса иены к доллару и распродажи на рынках КНР оказали давление на фондовый рынок в Токио", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities. Курс доллара к иене опускается до 110,1 иены со 110,24 иены за доллар.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из КНР, согласно которой в апреле товарооборот Китая вырос на 2,7%, составив 373,14 миллиарда долларов, при этом экспорт из страны упал на 2,7%, а импорт вырос на 4%. Аналитики ждали роста экспорта на 2,3% и снижения импорта на 3,6%.
Кроме того, японский автоконцерн Toyota Motor Corp. сообщил, что его чистая прибыль по итогам 2018-19 финансового года (завершился 31 марта) сократилась на 24,5%, составив 1,882 триллиона иен (17 миллиардов долларов). Акции компании по итогам торгов подешевели почти на 1%.
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