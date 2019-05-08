Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
65.40
73.10
73.25
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
73.35
Индексы и котировки Brent
69.44
–0.16 Золото
1288.34
–0.07 РТС
1230.41
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.1196
–0.0031
23.04
1.1227
05.05
24.04
12.04

Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоинов на 41 миллион долларов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
"Мы обнаружили крупное нарушение безопасности… 7 мая 2019 года, в 17.15 по UTC (20.15 мск — ред.). Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки", — сообщается в релизе.
В итоге злоумышленникам удалось с помощью одной операции вывести 7 тысяч биткоинов (около 40,8 миллиона долларов по текущему курсу).
Уточняется, что средства были выведены через "горячий" (активный) счет биткоинов (на котором было около 2% от общего количества биткоинов криптобиржи). Все остальные кошельки компании остались в сохранности. Криптобиржа намерена покрыть убыток за счет своего фонда SAFU, средства пользователей при этом не будут затронуты.
Вместе с этим Binance приостановит на неделю возможность ввода и вывода средств из-за технических работ.
"Мы должны провести тщательный анализ систем безопасности… Мы рассчитываем, что он займет около недели", — указали в компании.
При этом пользователи по-прежнему смогут торговать на криптобирже.
Компания отметила, что хакеры могут по-прежнему контролировать определенные учетные записи пользователей и использовать их для влияния на стоимость криптовалют.
"Мы будем внимательно следить за ситуацией. Но мы полагаем, что с отключением возможности вывода средств у хакеров не будет особых стимулов влиять на рынки", — говорится в сообщении.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на доклад о «грязной» нефти
Трамп обвалил американские биржи
Магазины не нужны: у россиян закончились деньги9
Минфин увеличит объем закупки валюты
ЦБ оценил состояние финансовой системы России
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение