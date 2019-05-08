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Биржи Европы в основном растут на статистике из Германии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду на фоне оказавшихся лучше прогнозов статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,16%, до 7249,25 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,15%, до 5403,68 пункта, немецкий DAX повышался на 0,4%, до 12141,65 пункта.
Европейские инвесторы с оптимизмом отыгрывают статистику из Германии, крупнейшей экономики макрорегиона. По официальным данным, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 0,5% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали снижения индикатора на 0,5%.
В то же время давление на настроения участников торгов продолжают оказывать опасения, связанные с торговыми отношениями между США и Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Теперь инвесторы ожидают продолжения переговоров между странами, запланированного на текущей неделе.
"Фондовые рынки придерживались оптимистичного взгляда на торговые отношения между США и Китаем, отыгрывая возможное завершение торговых переговоров. Но внезапный всплеск напряженности вызвал неопределенность — появился риск того, что переговоры примут неожиданный оборот", — приводит агентство Рейтер мнение стратегов Goldman Sachs.
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Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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