Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
65.40
73.10
73.25
Прогноз
06.05 – 13.05
$
65.00
72.48
Индексы и котировки Brent
69.47
–0.12 Золото
1288.30
–0.07 РТС
1230.41
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.1196
–0.0031
23.04
1.1227
05.05
24.04
12.04

Трамп обвалил американские биржи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
После заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для ряда китайских товаров основные американские индексы — NASDAQ, Dow Jones и S&P 500 — закончили торги со значительными потерями пунктов.
Dow Jones потерял свыше 473,39 пункта (минус 1,79 процента), что стало максимальным падением с января 2019 года. NASDAQ потерял 159,3 пункта, опустившись на 1,96 процента, S&P 500 — 48,42 пункта (минус 1,65 процента). Максимальные потери понес Boeing, чьи акции опустились на 3,87 процента, и Apple (минус 2,7 процента).
Падение на биржах началось после заявления Трампа в своем Twitter, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.
Отмечалось, что КНР может отменить торговые переговоры с США. Китай заявил, что несмотря на подобные заявления, готовится отправить делегацию в Вашингтон, но может изменить дату визита.
В конце февраля этого года сообщения об успехе в переговорах между США и Китаем подстегнули рост фондовых рынков в Европе и Азии. Лучшие результаты продемонстрировали автопроизводители и металлургические компании. Также выросли фьючерсы на американские акции, входящие в состав европейского индекса Europe Stoxx 600.
Последние новости
Путин сменил главкома ВМФ В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари «Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Boeing , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на доклад о «грязной» нефти
Магазины не нужны: у россиян закончились деньги9
Минфин увеличит объем закупки валюты
ЦБ оценил состояние финансовой системы России
Россиянам упростят покупки в магазинах с телефона2
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение