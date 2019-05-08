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До 1281,4 долл за унцию снизилась фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Нью-Йорк, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне снизилась на 4,2 долл или 0,33 проц до 1281,4 долл США за унцию. —0—
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ИА Синьхуа: последние новости
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