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До 1281,4 долл за унцию снизилась фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Йорк, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне снизилась на 4,2 долл или 0,33 проц до 1281,4 долл США за унцию. —0—
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Рынки , Экономика , Синьхуа
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