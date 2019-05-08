До 1281,4 долл за унцию снизилась фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже

Нью-Йорк, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне снизилась на 4,2 долл или 0,33 проц до 1281,4 долл США за унцию. —0—